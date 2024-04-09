貼文用軍國主義字眼 自衞隊惹議

【本報綜合報道】日本陸上自衞隊埼玉市一個連隊日前在社交網貼文，使用「大東亞戰爭」字眼談論第二次世界大戰太平洋戰爭，引起外界聯想軍國主義思想復辟。內閣官房長官林芳正周一稱，有關情況很難「一概而論」，防衞省正在調查事件。

屬戰時用語 日防衞省調查 陸上自衞隊大宮駐地第32普通科連隊上周五在社交網X發布照片，並寫道第32連隊隊員參加在「大東亞戰爭」最大激戰地硫磺島舉行的日美硫磺島戰歿者聯合慰靈追悼顯彰式，願日本及美國各自為祖國獻出寶貴生命的英靈安息。林芳正回應時指出，現在日本政府一般不會在檔案文件使用「大東亞戰爭」一詞。

「大東亞戰爭」是日本軍國主義政府在第二次世界大戰時期，對遠東和太平洋戰場的戰爭總稱，目的是為建立以日本為中心的「大東亞共榮圈」，1941年12月12日確定使用。日本戰敗後，駐日盟軍總司令部視「大東亞戰爭」為戰時用語而禁止使用，如今日本主要使用「太平洋戰爭」和「十五年戰爭」談論當時歷史。