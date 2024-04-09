美B1B轟炸機中止退役 重返前線

【本報綜合報道】美國空軍對轟炸機機隊實施現代化，措施包括透過退役部分轟炸機，集中維護及人力資源在餘下機隊，從而提升戰備狀態。軍方近日為了確保一款超音速轟炸機數量符合國會規定，一架退役同型號轟炸機獲得重生返回部隊服役。

美國空軍目前操作3款轟炸機，分別是B1B超音速轟炸機、B2隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機。軍方2021年宣布，開始退役17架B1B超音速轟炸機，當中4架以可以召回服役的狀態儲存，該機型數量由原先62架減至45架。唯好景不常，德州戴斯空軍基地2022年4月20日發生事故，一架B1B超音速轟炸機測試期間引擎起火，無法繼續服役。為了令機隊數量恢復至國會規定，軍方從亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地，召回一架同型號超音速轟炸機；這架「中止退役」的轟炸機綽號「蘭斯洛特」。

「蘭斯洛特」今年2月8日飛抵俄克拉何馬州廷克空軍基地，接受維護回復至可以執行作戰任務的狀態，期間也將得到在退役期間錯失的升級，使之與現役同型號超音速轟炸機的性能一樣，預計今年稍後加入戴斯空軍基地機隊。至於上述起火被迫提前退役的超音速轟炸機，在軍方判斷維護成本過高後已經被拆解機身，部分留在戴斯空軍基地用作訓練，也有部分運往空中作戰司令部的失事實驗室支援調查課程。