使館遇襲 傳伊朗不報復 只要加薩停火

齋戒月結束在即 國際關注何時反擊 以色列空襲敍利亞首都大馬士革，轟炸伊朗大使館擊殺伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅要員後，國際社會關注伊朗何時採取報復行動。伊朗傳媒周日引述阿拉伯消息人士報道，伊朗已經通知美國如果巴勒斯坦加薩地帶停火，就不會就大使館遇襲一事反擊，更認為若美方能夠控制局勢，會是拜登政府的重大成功。

伊朗駐大馬士革上周一遇襲，美國傳媒此前引述消息報道，伊朗可能在回教齋戒月本周結束前，對以色列採取報復行動，目前伊朗、以色列、美國在區內的部隊均處於高度戒備狀態。科威特傳媒昨日引述伊朗外交消息報道，美國正在嘗試說服伊朗不要報復以色列，並提出伊朗直接與以色列談判作為利誘。消息人士聲言，美國將保證以色列停止在敍利亞及黎巴嫩的軍事行動，條件是伊朗承諾不向以色列還手。

促美以停攻擊「抵抗軸心」 上述報道同時指出，以色列總理內塔尼亞胡拒絕美國有關停止攻擊敍利亞的提議。外交消息人士表示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊正在審視美國的提議，但如果美方的提議不包括加薩地帶全面停火，以及美以兩國停止攻擊伊朗或其盟友「抵抗軸心」的目標，預期伊方不會接受。此外，伊朗革命衞隊領導層主張，只有完成報復以色列後才可以與對方談判，認為這是一個絕不能夠錯過、可以重創以色列的機會。

美國傳媒此前引述伊朗官員報道，伊朗決定就大使館遇襲一事作出直接回應，外界關注伊朗會否親自出手採取行動，直接從該國領土攻擊以色列，而非透過代理人「抵抗軸心」。以色列傳媒周日報道，以色列國防軍正在準備應對的受襲情景，包括「抵抗軸心」武裝組織從黎巴嫩、敍利亞、伊拉克、也門，對以色列發動導彈及無人機攻擊，以及伊朗從境內發射彈道導彈，以方相信防空系統能夠應對這些威脅。

料美施壓以與哈作妥協 伊朗傳媒周日報道，哈梅內伊高級顧問薩法維聲稱，以色列的大使館已經不再安全，揚言伊朗視與以色列對抗是合法權利。以色列國防部長加蘭特同日表示，以色列準備好回應任何來自伊朗的攻擊；以色列國防軍上周四取消所有現役士兵的休假。

另以色列政府周日派團到埃及開羅，參加加薩地帶停火及釋放人質談判，預計美國將有新的協議提案，要求以國及回教激進組織哈馬斯均作出妥協。以色列談判代表團成員包括情報機構摩薩德局長巴尼亞，美國中央情報局局長伯恩斯亦參與。以媒指，在美國施壓下，或對陷於僵局的談判帶來影響。惟內塔尼亞胡早前誓言，哈馬斯釋放所有人質前，以色列不會停火。本報綜合報道