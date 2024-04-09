玩笨豬跳斷鋼絲 半天吊10分鐘

【本報綜合報道】廣東省廣州市花都區近日有樂園的笨豬跳遊樂設備發生故障，致遊客被懸掛在半空近10分鐘，事件引發對設備安全檢查的疑慮。樂園工作人員回應稱，事故起因為設備回收系統鋼絲局部受力點突發斷裂，遊客沒受傷並與樂園達成和解，目前正等待相關設備的排查報告，未來會加強對設備的檢查。

事發於上周四下午5時許，地點為廣州花都的融創樂園一名為「花都之星」的高空笨豬跳遊樂設備。內媒上周六從花都區相關部門獲悉，當天樂園內的「花都之星」高空笨豬跳設備回收系統鋼絲繩局部受力點突發斷裂，造成高空滯留一人。事發後，該設備操作員及時展開手動裝置進行應急救援，經過10分鐘的緊急救援，成功將遊客救回到安全平台並脫離安全防護裝置。

涉事遊客無恙 設施停運 事發後，花都區有關部門負責人到場指揮事故的應急救援工作，並協助做好遊客的安撫工作。據知遊客無受傷情況，情緒穩定。花都區有關部門目前已責令融創樂園暫停該設備營運，對園內特種設備進行全面排查。據樂園資料顯示，涉事的「花都之星」遊樂設備高度達45米，另設高50米的玻璃觀景台和一條長480米的玻璃滑水梯。