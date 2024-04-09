「成都迪士尼」打卡擾人清夢 需限流禁起哄

小區健身場地 拍MV突爆紅 四川成都武侯區一個老舊小區樓下的健身器材場地，近日因獲內地饒舌歌手選作MV場景而爆紅，成為年輕人打卡熱點，更被網民捧為「成都迪士尼」。惟人潮聚集引起擾民爭議，有住戶稱被吵到沒法入睡。街道辦事處人員指打卡點已於上周六實行限流，安排人員維持秩序。

歌手諾米新歌《謝天謝帝》歌詞提到「謝帝謝帝我要diss（不尊重、鄙視）你」，其中「diss你」發音與「迪士尼」相似，迅速傳播成為網絡話題。由於該首歌的音樂影片拍攝地點位於上述的健身器材場地，大批年輕人湧往打卡，因而令該處被稱為「成都迪士尼」。而被諾米邊唱邊搖的健身器「搖搖馬」，更成為熱門打卡位，不少人會騎在上面、再大聲高唱諾米的新歌。

人潮聚集 義工維持秩序 一名住戶周日表示，近日大量遊客聚集打卡並大聲喧嘩，甚至雨夜的凌晨12時還有人在下面大喊大叫。附近都是老舊小區，長者較多，嚴重影響居民的正常休息。自上周六開始，社區派了義工在現場維持秩序，每次只容許固定人數進入，可以單獨拍片打卡，但不准聚集起哄，晚上8時以後不可以打卡。

針對網紅打卡地引發的擾民問題，成都市公安局武侯區分局玉林派出所工作人員稱，儘管目前打卡點毋須預約，但由於現場空間很小，遊客數量較多，仍需排隊依次進入。

對於有指「成都迪士尼」可能因為擾民而被拆除，內媒記者周日聯繫相關街道辦工作人員，對方表示該處的健身器材並未拆除，未來也沒有拆除計劃。本報綜合報道