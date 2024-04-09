足協精簡架構 19部門減至14個

當局要求加快籃球改革

國家體育總局黨組書記、局長高志丹周日主持召開籃球工作專題會議，會上提到要深刻吸取足球領域反面典型案例教訓，要強化行業治理，不斷完善制度和規範體系，加強風險防範，保障事業健康發展。近年籃球工作取得一些成績，但是直面問題的勇氣和銳氣、加快改革發展的士氣和成效，與體育強國建設的要求、人民群眾的期盼仍有較大差距，會議要求必須清晰認識面臨的問題和短板，加快推進工作落實，同時堅決擔起籃球改革發展的政治責任，近期要以女籃備戰巴黎奧運為契機和窗口，走出舒適圈，拿出有效舉措。