足協精簡架構 19部門減至14個
【本報綜合報道】中國足壇早前爆出踢假波、貪腐事件，官方嚴打歪風。中國足協周一召開會議，宣布協會內設機構優化調整方案，內設部門由原來19個減為14個。
中國足協精簡架構後，設有黨群工作部、綜合部、國家隊管理部、女子足球部、青少年足球部（全國足球發展重點城市辦公室）、競賽部、技術部、裁判部、社會足球部、對外交流部、人力資源部、媒體文化部、數字信息部、紀檢監督部。
當局要求加快籃球改革
國家體育總局黨組書記、局長高志丹周日主持召開籃球工作專題會議，會上提到要深刻吸取足球領域反面典型案例教訓，要強化行業治理，不斷完善制度和規範體系，加強風險防範，保障事業健康發展。近年籃球工作取得一些成績，但是直面問題的勇氣和銳氣、加快改革發展的士氣和成效，與體育強國建設的要求、人民群眾的期盼仍有較大差距，會議要求必須清晰認識面臨的問題和短板，加快推進工作落實，同時堅決擔起籃球改革發展的政治責任，近期要以女籃備戰巴黎奧運為契機和窗口，走出舒適圈，拿出有效舉措。
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