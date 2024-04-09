花蓮餘震逾739次 詐團發災難財可恥

假冒機構募捐 簡訊網上釣魚 台灣花蓮上周三發生強烈地震後，至昨日上午已累計發生餘震逾739次。地震造成13人死亡，逾千人受傷，至今仍有6人失蹤，分別在砂卡礑步道和中和礦場。有詐騙集團想趁機大撈災難財，花蓮警方呼籲謹慎留意捐款帳戶。

強震重創太魯閣國家公園山區，搜救人員估計仍有5人在砂卡礑步道，其中本來傳出在1.5K處五間屋的新加坡夫婦，經第一梯次7人3犬昨日上午在現場搜救，未有任何發現。當搜救人員回程時發現0.85K處有明顯味道，初步搜找雖沒有下文，但懷疑是罹難者或動物屍體，稍後將繼續針對該區擴大搜找。

縣政府設捐款專戶籲防騙 花蓮縣秀林鄉台9線的大清水至崇德路段，在下清水橋便道通車後，轉為施工路段，每日放行3次，夜間預警封路。航港局周一表示，派新台馬輪由花蓮港往蘇澳港，於當日晚上7時出發，前一日下午已開始登記，但已迅速額滿。該部門呼籲有需求的民眾帶身份證明文件到航港局東部航務中心，盡快登記。

花蓮強震發生後，引來大批愛心人員紛紛捐款，希望幫助居民重建家園，但有詐騙集團想趁機大撈災難財。花蓮警方呼籲勿陷入詐團陷阱，應謹慎留意捐款帳戶，避免愛心受傷。警方發現有詐騙組織利用手機簡訊、社交平台等，提供虛假的捐款網址，或以捐款機構名義騙取匯款者個資，甚至冒用廠商名義，以低價打折售出商品等手法，誘使民眾小額捐款或購物等方式詐騙。目前花蓮縣政府已設立捐款專戶，捐款者可在官網查詢捐款或捐贈物資資訊，慎防受騙。

3口家以內補貼近2000元 另外，花蓮公布地震住宅補貼方案，3口之家以內8,000元（新台幣‧下同，約1,949港元）；4口1萬元（約2,437港元）；5口1.2萬元（約2,924港元）；6口1.4萬元（約3,412港元）；7口1.6萬（約3,899港元）；8口1.8萬元（約4,386港元）。災害發生時實際居住於紅黃單建築物內之房屋所有權人、非所有權人可申請。本報綜合報道