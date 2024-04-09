俄外長訪華 與王毅論烏局勢

【本報綜合報道】俄羅斯外交部長拉夫羅夫昨天抵達北京市，開始對中國為期兩天的正式訪問之際，中國被指最近數個月加強支援俄羅斯國防工業，白宮向歐洲盟國發出警告，要求他們直接向中方表達關切，並加強打擊中國支持俄羅斯國防工業。

白宮促歐盟關注中國援俄 俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫訪華期間，將與中國外交部長王毅就烏克蘭危機、亞太地區局勢等一系列熱門議題及地區議題深入交換意見。此外，兩位外交部長也會討論中俄兩國雙邊合作中的廣泛議題，以及在國際舞台上的協作，特別是在聯合國、金磚國家、上海合作組織、二十國集團、亞太經濟合作組織等多邊機制的合作。

美國傳媒上周六引述消息報道，中國向俄羅斯提供軍事用衞星圖片、微電子及主戰坦克用機床、光學儀器、導彈推進劑，並與俄方加強太空合作。美國國務卿布林肯上周出席北約－烏克蘭理事會會議期間，向歐洲盟國說明中方支援俄方的範圍及重要性。白宮國家安全委員會發言人沃森表示，總統拜登上周與中國領導人通電話時，對中國向俄羅斯提供機床、光學、硝化纖維、微電子、渦輪噴氣引擎提出關切。