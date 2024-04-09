英防相稱華趨好戰 中方駁斥

夏博思上周三發表題為《英國一直是北約的主要推動者，其他大國必須付出更多努力》的評論文章，指出北約鞏固戰後世界和平與繁榮，惟如今已經從戰後世界進入戰前世界，中國、俄羅斯、北韓、伊朗「惡勢力」逐漸聯合。他認為，各國必須加倍支持烏克蘭，北約成員國必須增加國防預算，歐洲—大西洋國家必須加強防務。

強調堅持走和平發展道路

中國駐英國大使館發言人強調，中國始終堅持走和平發展道路，英方多年來熱衷於追隨個別國家到處挑事生非，他們的好戰給世界多地造成的亂局至今仍然清晰可見，呼籲英方政客應該好好反省。發言人指出，中方奉勸英方政客收斂好鬥言論，停止無端指摘中國，多花點心思關注國內經濟民生、多做有利於世界和平穩定的事。