蔡英文見澳洲代表 冀兩地簽經合協定
【本報綜合報道】澳洲跨黨派國會議員代表團訪問台灣，昨天獲台灣總統蔡英文接見。蔡英文表示，台灣與澳洲的合作交流愈來愈密切，感謝澳洲多次在國際場合重申台灣海峽和平穩定重要性，期待澳洲支持兩地洽簽《經濟合作協定》深化經貿連結，以及台灣加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》，共同促進區域的繁榮發展。
蔡英文聲稱面對威權主義的擴張，民主政體要站在一起，加強合作力度，希望代表團成員繼續在澳洲國會為台灣發聲，讓台澳雙邊關係不斷提升，創造更豐碩的成果。代表團指出，安全合作在不斷變化的地緣政治格局是至關重要，台灣及澳洲都認識到維護印太地區和平與穩定的重要性，兩地夥伴關係對地區安全有重大貢獻，並在基於規則、開放、包容的印太地區擁有既得利益，反對任何對區域穩定的威脅。
倡網絡安全合作 保護基建
代表團續稱，在國防合作方面，澳洲國防軍參與聯合演習、情報共享和能力建設項目，澳洲、美國、日本、菲律賓在南海展開演習，台灣及澳洲在網絡安全倡議合作，以保護關鍵基礎設施和重要的數碼網絡。澳洲國防部表示，澳洲重視與台灣之間深厚而富有成效的非官方關係，其中包括貿易和投資交流、民間關係、地區安全。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：