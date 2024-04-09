蔡英文見澳洲代表 冀兩地簽經合協定

蔡英文聲稱面對威權主義的擴張，民主政體要站在一起，加強合作力度，希望代表團成員繼續在澳洲國會為台灣發聲，讓台澳雙邊關係不斷提升，創造更豐碩的成果。代表團指出，安全合作在不斷變化的地緣政治格局是至關重要，台灣及澳洲都認識到維護印太地區和平與穩定的重要性，兩地夥伴關係對地區安全有重大貢獻，並在基於規則、開放、包容的印太地區擁有既得利益，反對任何對區域穩定的威脅。