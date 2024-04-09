拜登將與小馬可斯岸田討論南海問題

【本報綜合報道】南海局勢今年持續處於緊張狀態，菲律賓與中國多次爆發海上衝突後，前者聯同美國、日本、澳洲在區內演習，後者實施海空戰巡反制。菲律賓總統小馬可斯昨天表示，菲方持續與中國對話，正在用盡一切辦法與中國領導人對話，以免加劇南海緊張局勢，又希望菲美日澳聯合海上行動可以減少中菲海上事件。

指共防條約適用於仁愛礁軍艦 美國總統拜登即將在華盛頓召開峰會，與日本首相岸田文雄及小馬可斯討論南海問題。英國傳媒報道，拜登屆時表達嚴重關切仁愛礁的情況，並強調《美菲共同防禦條約》適用於仁愛礁的菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號。知情高級美國官員透露，拜登日前與中國領導人通電話時表達深切憂慮，認為中方低估事態升級的可能性，因此美方透過連串對話表明《美菲共同防禦條約》的適用範圍，包括菲律賓船員及船艦，推而廣之涵蓋馬德雷山號，中方需要評估其戰術，否則有面臨嚴重後果的風險。美國印太司令部司令阿奎利諾早前向退役解放軍軍官代表團及前中國駐美國大使崔天凱發出類似警告，拜登政府也要求其他前美方官員私下向中方傳遞類似訊息。

美國官員指美方對與中方劃定紅線持謹慎態度，因為一旦給予北京一條紅線，他們就會觸犯並採取一切行動，更可能覺得現時其行為未達到觸發《美菲共同防禦條約》的門檻，其交戰規則現實及責任演變方式，可能意味最終無法完全控制；當中方無法完全控制自己的行為時，美方不想人為製造清晰的區別。菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹表示，美菲希望永遠不需要啟動聯防條約，但有必要的話不會猶豫。

另一方面，岸田文雄昨天從東京啟程前往美國，是繼已故前首相安倍晉三2015年後，再有日本首腦被視為國賓赴美。他明天在華盛頓與拜登舉行會談，翌日也向美國國會聯席會議發表演講，以「日美領導能力和面向未來的合作」為主題，或強調日美兩國是維持自由開放的國際秩序重要夥伴，甚至可能確認加強在東亞防衞合作。