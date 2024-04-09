南海爭議 美菲日澳軍演 中方戰巡對峙

中國與菲律賓在南海有主權爭議海域的摩擦升級之際，美國、菲律賓、日本、澳洲周日首次在區內菲方專屬經濟區海域，舉行多邊海上合作活動。中國解放軍同時實施聯合海空戰巡，聲稱一切攪局及製造熱點的軍事活動盡在掌握。美日兩國近期也在菲律賓海展開戰術演習，透過實彈試射展示威懾及應對能力。

菲律賓武裝部隊表示，成功與美國印太司令部、澳洲國防軍、日本自衞隊首次實施多邊海上合作活動，合共派出6艘艦艇及4架飛機參與。艦艇分別是美國瀕海戰鬥艦莫比爾號、澳洲護衞艦瓦拉蒙加號、日本驅逐艦曙號，以及菲律賓護衞艦安東尼奧‧盧納號、巡邏艦葛雷戈里奧‧德爾‧皮拉爾號與瓦倫汀‧狄亞士號。飛機分別是美國及澳洲各自派出一架P8海上巡邏機，以及菲律賓AW109直升機及AW159直升機。

菲律賓武裝部隊指出，今次行動展現菲律賓、美國、日本、澳洲致力於透過海事領域的聯合演習加強區域和國際合作，支持自由及開放的印太地區，強化這些國家部隊在海事境況下聯合行動的能力，對菲律賓武裝部隊的能力建設大有助益。菲律賓武裝部隊透露，多邊海上合作活動在巴拉望島舉行期間，附近有兩艘解放軍艦艇。

美國國防部表示，這場多邊海上合作活動展示美國、菲律賓、日本、澳洲的集體決心，強化地區及國際合作，支持自由及開放的印太地區，重申上述國家致力於維護航行自由及飛越自由，尊重各方在國際法下的海事權利，並捍衞基於規則的海上行為秩序。美國國防部長奧斯汀表示，所有國家應該自由執行合法空中及海事活動。

美日於菲律賓海實彈試射 中國解放軍南部戰區周日在南海展開聯合海空戰巡，根據衞星當天拍攝的圖像，海南島三亞基地不見航空母艦山東號停靠，估計上周一至周日期間出海。翌日的衞星圖像顯示，三亞基地東南方約70公里海域出現一支海上編隊，疑由山東號率領；在其西南方約62公里處出現兩個空中物體，或是山東號艦載殲15戰機編隊。

另外，美國繼續在西太平洋菲律賓海展開軍事活動。日本海上自衞隊昨日公布，上月18日至上周六與美國海軍舉行雙邊戰術演習，第一階段是上月18日至21日實施的港口階段，第二階段是上月22日至上周六在日本沖繩東面海域實施的海上階段；日方派出神盾驅逐艦金剛號，美方的代表是神盾驅逐艦杜威號、希金斯號、霍華德號、拉爾夫‧約翰遜號，以及兩棲攻擊艦美利堅號、攻擊核潛艇。

日本海上自衞隊指，美日雙邊戰術演習涉及防空、反潛、反艦作戰，根據美方發布的照片，美國神盾驅逐艦在演習期間實彈發射標準2型防空導彈。同時，美國羅斯福號航空母艦打擊群已離開南海，上周三起在菲律賓海巡航。本報綜合報道

中國解放軍南部戰區海軍艦艇編隊巡航。 美國神盾驅逐艦希金斯號在菲律賓海實彈發射標準2型防空導彈。 南海及菲律賓最新軍事形勢