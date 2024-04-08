內媒前日報道，中國遼寧大連市一名女子十分喜歡動物，去年碩士畢業後並未選擇高薪厚職，而是創立了一間寵物殯葬店，為臨終寵物清潔、梳理毛髮，讓飼主能與愛寵體面告別，截至目前已送別逾500隻寵物。她指不後悔當初決定，人生沒有白走任何一步路，又稱見證每一場生離死別，教會她珍惜當下，是帶給她最大的成長和收穫。