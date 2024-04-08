厚勞省大阪市府 赴小林製藥調查

針對小林製藥旗下含有紅麴成分保健食品導致多人腎臟出現問題，日本厚生勞動省上周六與大阪市府合共派出6人，前往該製藥企業位於大阪市中央區總公司調查。日媒估計，厚勞省與地方政府前往小林製藥總公司，目的是了解該公司危機管理制度等。（綜合報道）