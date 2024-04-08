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百兵搜華人蛇 澳洲被斥邊防欠妥
澳洲西澳省偏遠地區上周五有15名中國偷渡客乘船上岸，其中一名男人蛇與同伴失散後由警員截獲。澳洲國防軍上周六派出100名士兵，在一個空軍基地舊址附近搜索。在野黨批評，阿爾巴內塞政府減少空中監視及海上巡邏時間，破壞澳洲邊防。澳洲邊防局、內政部，均拒絕評論事件。（綜合報道）
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