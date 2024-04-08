移民過盛 新西蘭收緊低技術勞工簽證

【本報綜合報道】新西蘭政府昨日宣布，將收緊低技術勞工的簽證申請規則，以改變目前處於不可持續水平的移民人數。

需滿足英語要求 根據新政策，申請低技能4級和5級職位的移民需符合英語能力要求；為大多數認可僱主工作簽證（AEWV）設定最低技能和工作經驗門檻；對於屬於第4級和第5級職位，僱主需先與僱員討論工作和薪酬，政府才會批出簽證許可；大多數4級和5級職位的最長連續任職時間從5年減少到3年；取消加盟商認證類別，這些企業將透過標準、大量或三角就業認證申請從海外引入勞工。

截至今年1月的過去一年內，新西蘭淨移民人數飆升至破紀錄的133,800人。移民部長史丹福（Erica Stanford）指出，新西蘭的移民數量不可持續，正確的設定對於本屆政府重建經濟的計劃至關重要，改革能更平衡企業需求與國家更廣泛利益。她稱政府專注於吸引和保留技術短缺的高技術移民，例如中學教師，同時需確保新西蘭人能夠在不存在技能短缺的工作中處於領先地位。