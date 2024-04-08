美新導彈發射器 部署印太懾中朝

可截240公里導彈 打擊2500公里目標 美國太平洋陸軍司令弗林上周六表示，短期內將在印太地區部署可發射標準6型防空導彈、戰斧巡航導彈的新型陸基導彈發射器，以應對不斷上升的安全威脅。有日媒形容，美方此舉意在加強對中國的威懾。

弗林上周六在南韓平澤市的駐韓美軍基地漢弗萊斯營，接受《韓聯社》專訪。他指美軍已發展出遠程精確火力，且標準6型及戰斧可由新發射系統發射。弗林更首次確認，新武器系統將於本年部署印太，專家猜測它可能是堤豐（Typhon）陸基導彈系統。

堤豐同時搭載標準6型及戰斧，前者可攔截射程超過240公里的彈道導彈，後者可打擊2,500公里外的目標。美軍去年開始使用堤豐，關島可能是部署地點。美國於2019年以俄羅斯違約為由，退出《中程導彈條約》，美軍此後便研發並部署新型中程導彈，以抗衡中國。

被指或致軍備競賽 日媒稱，美方有關計劃目的就是為了加強對中國的威懾，並提及中國在陸基中程導彈方面的發展，稱因此美軍必須縮小與中國在印太地區的導彈差距。然而，日媒指美國此舉或引起一場導彈研發和部署方面的軍備競賽。

弗林對北韓持續研發和發射導彈感到擔憂，而俄羅斯正在戰場上使用並測試北韓導彈系統，北韓或藉此在使用武器程式、技術、維修等獲得新經驗。弗林讚揚韓軍在海外與美國及其盟友共同演習，向構成日益嚴重安全挑戰的中國發出重要訊息。

他強調，現時絕對需要美國在印太的盟友和朋友團結一起，制衡中國不負責任和陰險行為。美日韓三國領導人去年8月的大衞營會議商定加強三邊安全合作，之後韓美兩軍與日本自衞隊舉行聯合海上和空中演習，但未曾舉行地面聯演。本報綜合報道

專家猜測美將於印太部署堤豐陸基導彈系統（圖）。 弗 林