3千瓦格納兵併入車臣特種部隊

卡德羅夫在社交平台Telegram表示，阿赫馬特特種部隊容納新成員一事，獲俄羅斯國防部分配必要數量的兵員空缺額，其他安排及手續將很快辦妥，前瓦格納戰士將在特別軍事行動區域再次執行戰鬥任務。卡德羅夫透露，呼號為「拉季博爾」（Ratibor）的著名瓦格納指揮官，亦加入阿赫馬特特種部隊。卡德羅夫讚揚前瓦格納戰士經驗豐富，並在烏克蘭證明了他們的勇氣，相信合併是強化俄羅斯國防的重要一步。