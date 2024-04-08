匈牙利 萬人示威促總理下台

前司法部長前夫發起 指控貪腐 匈牙利首都布達佩斯市中心上周六有數萬人上街，要求總理歐爾班下台。這場示威的發起人，是該國前司法部長的前夫馬格雅（Peter Magyar），他早前指控政府高層掩蓋貪腐案，揚言創立新政黨挑戰歐爾班長期領導地位。

示威群眾在異常溫暖的春季天氣中一路遊行到國會大廈，有人高喊：「我們不害怕！」、「歐爾班辭職下台！」等口號。不少人身穿匈牙利國旗的紅、白、綠三色，也有人手舉國旗。一名現年24歲、專程從該國西部邊境小鎮索普朗前往布達佩斯參加示威的女子稱︰「這是代表匈牙利民族的顏色，不是代表政府的顏色。」

揚言創立新政黨取代 43歲的馬格雅為示威活動主辦人，他曾是歐爾班前司法部長瓦爾加（Judit Varga）的丈夫，正計劃成立自己的政黨。他上周六在廣場上向參與示威的民眾宣布：「我們要一步步奪回我們的母國，建立一個新的國家，一個有主權、現代化、以歐洲為歸屬的匈牙利。」

示威民眾表示，馬格雅吸引他們，是因為他曾與歐爾班政府關係密切，熟悉其運作方式。一名46歲的女醫護人員表示︰「我們早就知道歐爾班政府有貪腐問題，但他以內部人士的身份說出來，為我們證實了這一點。」她還說，對教育和醫療體系方面感到擔憂，也關心腐敗問題，但相信會有改變。

曾被歐盟扣振興資金 反歐爾班的人士認為，他破壞匈牙利民主、控制輿論、打壓性少數族群權益，歐盟更一度因此扣起匈牙利的振興資金。有分析則指出，歐爾班政府視馬格雅視為一個機會主義者，認為他在與瓦爾加離婚、並先後失去數個在國企的法律相關職位後，開始為自己踏入政壇鋪路。本報綜合報道

民眾要求歐爾班下台。 馬格雅 歐爾班