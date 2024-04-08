開戰半年 突大舉撤退 以軍加薩只留一旅

集中應對伊朗 數百兵守內扎里姆走廊 昨日是以巴開戰半周年，以色列國防軍同日宣布已連夜撤走部署加薩地帶南部汗尤尼斯的所有地面部隊，只餘下一個旅保護穿越加薩地帶東西的內扎里姆走廊，防止民眾返回加薩北部。與此同時，以色列防長加蘭特表示，以軍已完成可能與伊朗對峙的準備工作。

以色列國防軍指，已撤走在汗尤尼斯作戰的第98師，只保留納哈爾旅保護內扎里姆走廊。從現在開始，以軍會像對加薩北部一樣，只對汗尤尼斯進行針對性的攻擊。以軍相信，基於新情報發動的攻勢能更有效打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，方式類似針對加薩北部西法醫院（Al-Shifa Hospital）和其他目標的行動。

汗尤尼斯行動目標已達成 以軍表示，汗尤尼斯的地面行動達成預定目標，瓦解了當地的哈馬斯旅，並擊殺了數千名武裝分子，以及摧毀了約30公里長的哈馬斯地道，早前逃離汗尤尼斯的平民現時可以返回家園。同時，國防軍仍在等待政治領導層對地面進攻拉法的決定。以方強調，這與來自美國的壓力無關。以軍早前已完成在加薩北部的地面行動，之後轉攻南部汗尤尼斯，在汗尤尼斯的地面行動歷時4個月。目前以軍只保留數百名士兵部署加薩，規模較最高峰時期的3萬至4萬人大幅縮減。

以軍一方面從加薩地帶南部大舉撤走，另一方面則加緊嚴防伊朗。加蘭特昨日與以軍作戰局局長巴修克和軍事情報局局長哈利瓦會面後表示，以色列已「完成對伊朗可能出現的任何情況做出反應的準備工作。」以色列日前空襲伊朗駐敍利亞大使館，擊殺伊朗革命衞隊多名要員，有指伊朗已決定直接攻擊以色列。

哈馬斯代表赴開羅洽停火 哈馬斯去年10月7日突襲以色列而觸發的加薩戰事持續半年。加薩衞生部門指，當地至今有逾3.3萬名巴勒斯坦人死亡，而哈馬斯手上目前仍有百多名以色列人質。哈馬斯指，應埃及調停人的邀請，由哈馬斯政治局成員哈亞率領的代表團昨日前往開羅參加停火談判。不過，哈馬斯表明堅持原有立場，包括要求永久停火、以色列從加薩撤軍、讓流離失所的巴勒斯坦人返回加薩北部，以及進行真正的囚犯交換。

較早前，以軍上周六在加薩地帶尋獲47歲人質卡齊爾（Elad Katzir）的遺體。去年10月7日哈馬斯襲擊以色列邊境地區時，卡齊爾和母親在尼爾奧茲（Nir Oz）社區被哈馬斯擄走。根據情報，卡齊爾在囚禁期間被回教恐怖組織殺害，他的遺體在汗尤尼斯尋獲，並被送回以色列境內。以色列駐華沙大使指，卡齊爾擁有以色列與波蘭雙重國籍。卡齊爾的家人把卡齊爾的死歸咎於以色列當局，指如果當局同意新的停火協議，卡齊爾就會活着回來。另外，以色列特拉維夫上周六有民眾示威，要求舉行選舉。本報綜合報道