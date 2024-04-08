李鐵落網過程曝光 訓練課5分鐘被喚走

【本報綜合報道】中國國家男子足球隊前主教練李鐵，早前在法庭上承認收賄、行賄等5項罪名，案件擇期宣判。上周六播出的反貪腐紀錄片還原李鐵落網細節，他當天在遼寧大連訓練班上課僅5分鐘便被人叫走，隨後便沒有回來。

前大連足球俱樂部總經理石雪清透露，中國足協於前年11月3日發布通知，要求亞足聯、中國足協職業級教練線下接受再教育培訓，李鐵、范志毅、楊晨等都報名參加。訓練班每天早上8點半上課，由李春滿教練負責解說。李鐵與眾人於11月9日上課，當天一位身份不明的小女孩來到教室告知所有學員，國家體育總局領導來大連視察及看望大家，所以上午的學習很重要，任何人不能因為任何事情離開及不得請假。

座駕泊飯店 由家人開走

李春滿開始講課後不到5分鐘，小女孩再次出現並悄悄來到李鐵的座位，告訴對方外面有人找他。李鐵聞言站起來離開，把筆記本、背包及連手機遺留在座位上，甚至還缺席培訓班的合影留念。下課後，范志毅對李鐵的突然離去感到十分困惑，四處詢問李鐵的下落。很多人以為李鐵出去辦事，下午就能回來上課，根本沒想到李鐵會一去不回。由於李鐵突然被帶走接受調查，他的座駕一直停在飯店的停車場，後來由家人將車開回家。