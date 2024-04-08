南大拒收虐貓考生 入蘭大複試惹炮轟

內地近日網傳一名男子以專業課排名第一的成績，報考江蘇南京大學物理學院研究生學位，卻遭拒收，疑因曾拍攝虐殺貓隻的影片。網民對南京大學的做法表示支持，惟其後發現該男子已進入甘肅蘭州大學複試調劑名單，紛紛到該校官方社交帳號留言，呼籲慎重決定。

報道指，該名徐姓考生被南京大學拒收的原因，疑似是其思想品德考核不過關。此前多名網民在網絡平台發文，向校方反映該考生存在嚴重素質問題，曾在學校宿舍拍片虐貓殺貓，還加入過一個以虐貓為樂的網絡團夥。南京大學相關部門回應指，網傳消息部分屬實，學校官網已公示他考核不過的原因，考研有初試和複試，校方會綜合考量。

宿舍拍殺貓片 品德不過關 當被問及是否考量了虐貓事件時，南京大學工作人員直言這些行為都可能有影響。另外，南京市公安局上周三就此事件回應稱：「公安機關已迅速開展調查工作，已對徐××（該名同學）及家人進行約談，徐××已認識到錯誤，並寫下悔過書，承諾不再有類似情況發生。」

惟蘭州大學核科學與技術學院官網上周三公布了《2024年碩士研究生招生意向調劑考生複試名單》，上述考生出現在名單中。複試於周日舉行，上午開展資格審查環節，下午進行專業課筆試，今日還有面試工作。蘭州大學研究生院相關部門上周六表示，相關工作會按照表定時間進行。不少網民到該校平台「洗版」，呼籲「不能錄用品行惡劣學生」。

內地官媒前總編輯胡錫進昨日表示，徐男失去成為南大物理學院研究生的機會，已是很嚴厲的懲罰，希望社會給他改正的機會，讓他有出路和希望。貼文曝光後，大批網民對胡錫進冷嘲熱諷，「讓這個男生和老胡女兒結婚，讓老胡感化他」。亦有人留言反問胡錫進，「給他（徐男）一個機會，他給貓咪機會了嗎？」本報綜合報道