與貨櫃船相撞 漁船8人失蹤

【本報綜合報道】巴拿馬籍貨櫃船「海豐峴港號」上周三在海南省樂東縣鶯歌海鎮西南對出海域，與一艘廣東汕頭籍漁船「粵南澳漁36062」相撞，導致漁船沉沒，船上8人落水失蹤。海南省海上搜救中心周日已確認漁船具體位置，正組織搜尋工作，但仍未發現失蹤船員。

已搜尋逾5700平方海里

截至上周六下午5時，各方共派出搜救船艇77艘次、飛機12架次、人員614人次，累計搜尋面積逾5,700平方海里，已發現救生筏1隻、救生圈6個、應急示位標1個。同日，現場通過投放遙控潛水器拍到沉船船名，與船東核實，確認為失事漁船。但由於現場水流急、沉船周圍魚網纏繞，潛水員暫未能進入船艙內部。廣州打撈局派出專業人員攜帶設備，乘坐科考船電科一號前往事發水域開展水下作業。