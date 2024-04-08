花蓮地震 星洲夫婦失聯

新北5口家亦遊太魯閣 2死3蹤杳 台灣花蓮外海上周三大地震，已造成13人死亡，逾千人受傷，至今仍有6人失蹤。新北市游姓一家5口前往太魯閣砂卡礑步道遊玩，於地震後失蹤，上周六確認尋回游姓父女遺體。一對新加坡夫婦地震當日曾坐旅遊巴前往太魯閣天祥活動中心，目前仍然下落不明。

游姓夫婦原本帶3名孩子回花蓮掃墓，順道前往砂卡礑步道旅遊，詎料遇上大地震，自此音信全無。事發後，花蓮縣與高雄市特搜隊前往太魯閣砂卡礑步道救援，上周五發現一男一女遺體，游男家屬透過救難人員拍攝的照片，確認死者為游男及11歲長女。家屬透露，游母聞聽兒子及孫女死訊後悲痛萬分，對尚有3人未尋獲，游母「希望他們還是活着，只是正躲在哪個角落裏等待救援」。

星洲夫婦持澳洲護照 台灣中央災害應變中心上周六下午統計的失蹤者當中，包括一對持澳洲護照的新加坡夫婦沈惠國（Sim Hwee Kok，音譯）和梁秀珠（Neo Siew Choo，音譯）。惟有新加坡傳媒指出，該國不允許國民持有雙重國籍，對於該對新加坡夫婦為何持有澳洲護照，具體情況不詳。

昨傍晚再有5.4級地震 該對夫婦最後被拍到上周三清晨6時24分步行前往花蓮轉運站，乘坐終點站為天祥活動中心的太魯閣線觀光巴士，惟兩人中途落車，司機無法確定二人落車地點。中央災害應變中心指出，已聯繫到兩人家屬，但對方因父母年邁需照料，暫時取消原定赴台灣的計劃。截至上周六晚上，仍有344人滯留山區，預定周日305人乘坐接駁車或自行駕車離開。另外，台灣氣象署公布昨日傍晚6時01分發生另一次5.4級地震。台媒指，台北市及新北市部分地區一度強烈搖晃。本報綜合報道