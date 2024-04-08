廣東北江現今年第1號洪水

廣東省氣象台預計，粵北、珠三角北部市縣周日有暴雨、局部（特）大暴雨，珠三角南部和粵東市縣有大到暴雨、局部大暴雨，部分市縣伴有強雷電、8至11級短時大風和小冰雹等強對流天氣。

清明假期間，冷空氣大舉南下，福建、廣東、廣西輪番遭遇雷雨大風冰雹等天氣。上周五開始，從清遠韶關到惠州河源普降暴雨到大暴雨。廣東韶關羅坑水庫30分鐘降雨達120毫米；英德國家站1小時降雨103.8毫米，創下國家級氣象站小時降雨破百的最早紀錄；同晚廣西百色市田東縣不少地方更落下了拳頭大小的大冰雹。中央氣象台周日上午6時發布暴雨藍色預警，預計當日江西、福建、廣東等地仍有較強降雨天氣，需注意疊加效應和短時強降雨可能引發的城市內澇、山洪、地質災害等。