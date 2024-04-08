清明假期1.19億人次出遊 較2019年增逾1成

交通運輸部數據顯示，清明假期預計全社會跨區域人員流動量超7.5億人次，日均超2.5億人次，較去年同期日均增長56.1%，比2019年同期日均增長20.9%。鐵路客運量預計約4,974萬人次，日均逾1,658萬人次，較2023年同期日均增長75.3%，比2019年同期日均增長20.7%。公路人員流動量預計超6.9億人次，日均超2.3億人次，較2023年、2019年同期日均增55.1%、21.8%。中國民航局數據顯示，上周四至上周六，全國民航預計累計保障旅客約510萬人次，日均逾170萬人次；預計保障航班超4.6萬班，日均超1.5萬班。

數據顯示，遊客量漲幅超過50%的目的地城市分別為山東省泰安、淄博，甘肅天水、河南開封、江西景德鎮。其中，近期因麻辣燙爆紅的甘肅天水持續旅遊訂單量同比增長超21倍。天水清明期間共接待遊客逾94萬人次、實現旅遊綜合收入5.4億元（5.9億港元），其中上周六接待遊客28.9萬人次、實現旅遊綜合收入1.6億元（1.7億港元）。3月以來，天水市已累計接待遊客613萬人次，實現旅遊綜合收入35億元（38億港元）。出境遊方面，日本、泰國、南韓、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿聯酋均為熱門目的地。