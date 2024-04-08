耶倫抵京 稱美中需直接開放溝通

【本報綜合報道】中國國務院總理李強昨日早上在北京人民大會堂接見美國財長耶倫，耶倫向李強表明美中關係只有透過直接和開放的溝通才能向前發展。李強則指出，中國真誠希望兩國能成為夥伴，而非對手。他還說，耶倫日前到訪廣州後，中國網友密切關注她的行程細節，顯示民眾對中美關係繼續改善的期待和希望。

中方籲經貿勿泛政治化 李強表示，在兩國元首戰略指引下，當前中美關係出現企穩態勢。中美元首在通話中一致同意加強對話、管控分歧、推動合作，推動中美關係穩定發展。中方希望中美做夥伴而不是對手，互相尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更多相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓「三藩市願景」成為「實景」。李強指出。希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型做出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。

耶倫主動提出要吃川菜 耶倫表示，在雙方共同努力下，美中關係變得更加穩定。作為全球前兩大經濟體，美中雙方應負責任地管理雙邊經濟關係。美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求同中方脫鈎，願同中方一道落實兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同應對迫切的全球性挑戰，推動美中關係穩定發展。

耶倫上周六晚由廣州轉抵北京，內媒透露她主動向美方人員提到要吃川菜，她當晚到北京的「老川辦餐廳」用晚膳，菜式包括水煮牛肉、麻婆豆腐、四川涼麵、川北涼粉、鍾水餃等。餐廳人員為耶倫介紹發掘出土於四川廣漢的三星堆文物，以及1,000多年前的宋瓷器，並贈送了中國非物質文化遺產蜀繡。耶倫也回贈刻有她名字的美國財政部紀念章。