澳洲葡萄酒 華撤額外稅項 銷情仍難上望

經濟下行 市場縮小 別國瓜分 中國上月29日正式撤銷對進口澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅後，澳洲酒商紛紛磨拳擦掌，準備大舉重回內地。惟英媒上周五指出，在中國經濟下行及葡萄酒市場規模縮小下，加上目前有其他國家的葡萄酒製造商瓜分市場，澳洲葡萄酒在中國的銷量未必能大幅增長。

中國的酒類市場規模是全球最大，估值3,360億美元（約2.62萬億港元），以國產白酒為主，但中國市場和本地需求在新冠疫情期間變差，2023年的酒類消費只及2017年高峰時期的四分之一，全年進口量比2017年高峰大減三分之二。而中國從澳洲進口的葡萄酒估總進口量的比例，則從2020年約40%降至去年的不足1%。

疫情後未見市場復甦 澳洲阿德雷德大學葡萄酒經濟研究中心主任安德森（Kym Anderson）表示，中國葡萄酒市場在疫情後無出現扭轉迹象。英媒指，澳洲葡萄酒提高中國市場佔有率需時，2023年統計顯示中國進口葡萄酒市場約值16億美元（約124.8億港元），法國、智利、意大利分別佔約48.2%、19.3%和10.1%，相信澳洲葡萄酒進口量不太可能迅速回復到新冠疫情前的規模。

料將來仍有增長空間 惟安德森指出，現時中國成年人每年葡萄酒消費量不到半升，而葡萄酒在中國所有酒類消費中所佔比例不到1.5%，因此認為中國葡萄酒市場仍有增長空間。此外，澳洲最大葡萄酒商富邑集團（Treasury Wine Estates）較早前預告，將在中國市場上調旗下葡萄酒價格，強調漲價行為並非針對中國，屆時全球所有市場價格都將同步上漲。本報綜合報道