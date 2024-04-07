幼園室外搭灶台 兒童學做高難菜
中國江蘇省徐州市一間幼稚園搭建了一個室外廚房，供學生學習親力親為生火做飯，從小培養他們的生活技能。孩子們身穿圍裙、手戴袖套、頭頂廚師帽，在爐灶前燒火做飯，甚至還能製作烙餅、刮鱗殺魚，烹製各種高難度菜式且動作嫺熟，與稚嫩的臉龐形成強烈反差感。幼稚園近日在網上爆紅，各地家長紛紛慕名而至為孩子報名入學，名單已排到後年，更有不少網民追捧，建議在全國推廣課程。
幼稚園園長張乾2020年已在校園開設勞動課，希望引導孩子減少接觸電子產品，培養生活技能。校方去年中秋節舉辦一次蒸月餅活動，她觀察到學生對燒火做飯特別感興趣，遂決定在校園的小院內搭建度身訂造的灶台。完工後，她與老師們為學生舉辦一場隆重的開鍋儀式，此後開始陪伴學生開啟做飯日常。
教種菜摘生果養雞鴨
學生在校園內做飯之餘，還能學習種菜、摘生果、飼養雞、鴨、兔子等小動物，體驗歸園田居的簡樸生活。每逢過年過節，他們則會烹製特色佳餚，如春天做榆錢窩窩，婦女節包玫瑰包子，重陽節則蒸重陽糕，過年還會劏魚、曬臘肉、灌香腸，寓教於樂，讓孩子快樂學習，健康成長。本報綜合報道
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