幼園室外搭灶台 兒童學做高難菜

中國江蘇省徐州市一間幼稚園搭建了一個室外廚房，供學生學習親力親為生火做飯，從小培養他們的生活技能。孩子們身穿圍裙、手戴袖套、頭頂廚師帽，在爐灶前燒火做飯，甚至還能製作烙餅、刮鱗殺魚，烹製各種高難度菜式且動作嫺熟，與稚嫩的臉龐形成強烈反差感。幼稚園近日在網上爆紅，各地家長紛紛慕名而至為孩子報名入學，名單已排到後年，更有不少網民追捧，建議在全國推廣課程。