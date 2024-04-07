美大橋坍塌 拜登視察料下月恢復通航

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五前往馬里蘭州巴爾的摩，視察早前坍塌的法蘭西斯‧斯科特‧基大橋。他表示，重開巴爾的摩港口是首要任務，計劃下月底前恢復通航。另外，救援人員於同日上午10時30分，尋回第3具遇難者遺體。

人員尋獲第3具遺體 拜登當天乘坐直升機，在空中俯瞰坍塌的大橋。他表示，大橋坍塌造成的損失巨大，但聯邦政府會盡一切努力盡快重開巴爾的摩港口、重建大橋；又稱預計下月底前，巴爾的摩港口將全面恢復通航。

當地傳媒報道，目前巴爾的摩港口為清理大橋殘骸的船隻開放一條臨時航道。陸軍工程兵部隊表示，準備本月底前開放一條寬約85米、深約11米的臨時航道，為貨櫃駁船及一些運載汽車及農用設備的滾裝船提供服務。此外，計劃下月底前重新開放寬約213米、深約15米的永久性聯邦航道，恢復巴爾的摩港口正常吞吐能力。

白宮去信促撥款重建 白宮同日去信國會領袖，要求國會批准由聯邦政府承擔清理殘骸及重建大橋所需的全部費用，毋須馬里蘭州政府承擔任何費用。事發上月26日，一艘懸掛新加坡國旗的貨櫃船撞到法蘭西斯‧斯科特‧基大橋，大橋坍塌導致8人落水，僅兩人獲救，6人遇難。