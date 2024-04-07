新澤西州4.8級地震波及自由神像

逾4千萬人感震盪 聯國開會現搖晃 美國地質勘探局（USGS）探測到，東岸新澤西州北部地區前天早上發生黎克特制4.8級地震，烈度是過去240年來最強，影響鄰近賓夕凡尼亞州、紐約州、康涅狄格州、馬里蘭州及特拉華州一帶。除了紐約地標自由神像一度出現搖晃，多人在聯合國總部開會亦感受得到震動。

USGS公布，新澤西州北部於美東時間前天早上10時23分（香港時間前晚10時23分）發生4.8級地震，震源深度為4.7公里，屬淺層地震，震動持續約半分鐘左右，屬美東過去50年有紀錄以來第3大地震，估計4,200萬人能夠感受得到震動。

暫無人命傷亡 相隔9分鐘左右，紐約州州長胡楚（Kathy Hochul）在網上提到，該場地震侵襲紐約曼哈頓西部，全市出現震感，州政府正評估相關影響及可能發生災害，將更新有關消息。新澤西州沒有收到人命傷亡報告，僅得紐瓦克（Newark）部分建築物受損。

在紐約，坐落自由島自由神像搖晃，有人在網上戲稱：「自由女神剛經歷艱難一周。」市內其他居民首次在家中感受震動，屋內家具搖晃，卻沒有任何反應，甚至以為是屋外卡車經過造成震盪。資料顯示，當地1884年曾發生一場黎克特制5.2級地震。

地震發生時，位於紐約聯合國總部正舉行會議。國際兒童團體「救助兒童會」主席蘇里普托（Janti Soeripto）當時正就加薩地帶問題發言，期間一度暫停發言，反問是否需要繼續，遭在場其他人員取笑：「你（蘇里普托）讓大地震動。」總統拜登事後離開白宮，準備前往馬里蘭州巴爾的摩視察早前倒塌大橋。他向在場記者表示地震沒有釀成災情，又指自己曾與新澤西州州長墨菲對話，對方表明「所有情況均在控制之中」。聯邦航空局（FAA）一度暫停紐約市內機場航班升降，直至中午回復正常。本報綜合報道

受地震影響，自由神像一度出現晃動。 紐約道路在地震後出現裂縫。 美國東岸地震位置圖 紐約民眾能夠感受得到震盪。