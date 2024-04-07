美航母喬治華盛頓號二度駐日 將繞航南美

【本報綜合報道】美國目前以前沿部署的方式在日本派駐航空母艦列根號，該艦今年內將由此前駐日的姊妹艦喬治華盛頓號取代。美國海軍上周五宣布，喬治華盛頓號未來數個月將部署在轄區是南美洲的南方司令部行動區，期間環繞南美洲大陸航行從大西洋前往太平洋。外界估計該艦完成最後一個港口訪問後，正式駛往日本。

已升級 可搭載F35C戰機 美國海軍表示，喬治華盛頓號將與神盾驅逐艦波特號及補給艦約翰‧倫索爾號組成海上編隊，在南方司令部行動區展開代號「南方海洋2024」部署行動。它們環繞南美洲大陸航行期間，與區內夥伴國家的海上部隊展開演習及行動，目前暫定對巴西、智利、秘魯展開港口訪問。喬治華盛頓號曾經執行「南方海洋2008」及「南方海洋2015」部署行動，它2008年抵達日本首次前沿部署當地，2015年由列根號取代。

值得留意的是，喬治華盛頓號上次從日本回國旨在進行大修工程，如今升級後已經具備搭載及操作F35C隱形戰機的能力。與列根號上次從美國赴日不同，喬治華盛頓號今次二度駐日，同時帶上一支F35C隱形戰機中隊隨行。這代表該艦未來在菲律賓海、南海等西太平洋海域巡航期間，都可以使用這款美國海軍目前最先進的戰機。