美報告指華用AI生成內容 圖影響輿論

【本報綜合報道】美國傳媒上周六引述美國科企微軟威脅中心的最新報告報道，中國正在加大力度使用人工智能（AI）生成的內容及虛假的社交媒體帳戶，挑動美國及其他地方的分裂。報告結論認為，至今幾乎沒證據表明這些影響力行動成功地影響輿論，但預料相關行動今年將持續。

或控制美大選 微軟威脅分析中心總經理瓦茨（Clint Watts）在報告指出，中國在針對目標方面變本加厲，並提高其影響力行動的精密程度。中國被指利用虛假的社交媒體帳戶開展民調，了解選民最大的分歧是甚麼，從而播下分裂的種子，並可能影響美國總統選舉，令結果對中國有利。

報告指出，中國的影響力行動繼續投機式地針對去年肯塔基州火車出軌、夏威夷州毛伊島山火等事件，以增加民眾對美國政府的不信任。這些帳戶幾乎只發布與美國國內分歧問題有關的內容，例如邊境政策、種族矛盾等。報告提到，AI生成內容亦被用於針對台灣總統選舉，增強與中國大陸有關的網上影響力行動。