烏駐日大使重申拒與俄和談

科森斯基

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭近期加強互相越境攻擊的力度，烏克蘭駐日本大使科森斯基上周五表示，鑑於俄羅斯進攻烏克蘭導致大批平民傷亡的情況，重申不可能展開結束戰鬥的和平談判。

科森斯基在共同社加盟社論說研究會發表演講，提到北方四島（俄稱南千島群島）爭議，以日本已故前首相安倍晉三與俄羅斯總統普京會談27次都未能夠解決問題為例，稱傳統的俄羅斯外交是盡可能壓榨對方國家，自己卻甚麼都不做，認為俄羅斯政權更迭是解決問題的唯一方法。

科森斯基強調，日本從第二次世界大戰及多次自然災害中重建的經驗，對烏克蘭戰後重建非常重要。去年烏克蘭政府機構代表團訪問日本東北地區10次以上，獲得工作層面很多經驗。

俄再空襲 烏稱擊落大部分 與此同時，烏克蘭空軍司令部上周六表示，俄羅斯當天凌晨發動新一輪大規模空襲，使用32架自殺式無人機、3枚用作地對地攻擊的S300防空導彈、兩枚Kh101型或Kh555型空對地巡航導彈，以及一枚由軍艦發射的熾熱陸攻巡航導彈。烏方宣稱成功擊落28架自殺式無人機，以及所有來襲空對地巡航導彈與陸攻巡航導彈。