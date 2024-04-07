美德被爆 拒今夏邀烏入北約

憂捲陸地戰 觸發集體自衞權 跨大西洋軍事聯盟北約上周四舉行北約—烏克蘭理事會會議，美國國務卿布林肯會後強調，烏克蘭將來必定成為北約成員國。美國傳媒上周五引述消息報道，大多數北約成員國支持在今年7月北約峰會上公開邀請烏方加入，只有美國及德國反對。烏克蘭副總理斯特凡尼希娜強調，烏方加入北約已經列入議程。

多數成員國支持邀烏 報道指出，北約目前不想接納烏克蘭作為新成員國，因為憂慮俄烏戰爭觸發北約的集體自衞權條款，令北約捲入自第二次世界大戰以來歐洲地區最大的陸地戰爭。與去年在立陶宛首都維爾紐斯峰會的立場相同，美國和德國仍然反對在今年美國首都華盛頓峰會上開始烏克蘭「入約」談判，更希望屆時不討論有關問題。西方國家仍然希望向烏克蘭提供能夠兌現的具體承諾，但界定烏方開始談判的條件尚無進展。

斯特凡尼希娜上周五在新聞廣播談及上述報道，證實美德兩國不支持邀請烏克蘭加入北約的說法，並認為報道目的讓北約國家及烏克蘭，就華盛頓峰會的議程及決定做好心理準備。她表示，美德兩國對邀請烏克蘭加入北約持懷疑態度，是因為要下真正決定而非空談。烏方提出希望獲得加入北約的邀請作為法律保障並列入議程。

烏克蘭外交部長庫萊巴也出席北約—烏克蘭理事會會議，對於國家加入北約的問題，他表示由北約成員國決定相關形式及內容，重申「我們將期待結果」，但相信烏克蘭值得成為北約成員國，而且這應該更早而非更遲實現；又稱代表國民在會議向北約成員國發出一個非常嚴肅的訊息，關於俄羅斯空襲烏克蘭的情況，包括摧毀烏方能源系統及經濟、殺害平民，聲言烏克蘭單是上月被俄羅斯94枚彈道導彈攻擊。

確保軍援烏亦為焦點 除了有關烏克蘭加入北約的問題外，北約如何確保向烏克蘭提供軍事援助也是會議焦點議題。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，如果成員國履行理應提供的援助，「我們絕對有信心烏克蘭能夠取得新戰果，這是我們需要提供更多援助的理由」。他指出，成員國提供援助的速度也需要加快，而北約長遠而言要為此制訂強健的架構。

布林肯表示從北約成員國得知，美國的承諾及參與，對這個跨大西洋軍事聯盟及對烏克蘭的支持都是不可或缺。他指出，烏克蘭推行政府及安全改革，使之符合加入北約的條件，但表明外界不應該預期在華盛頓峰會上，將有改變現狀的情況出現。本報綜合報道