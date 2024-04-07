談判重啟 以斥哈馬斯無意達協議
【本報綜合報道】以色列及巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的停火談判，在埃及開羅重啟。以色列傳媒上周五報道，以方高級官員指摘哈馬斯領袖辛瓦爾無意達成協議，並指控以卡塔爾為首的國際調停人未能夠聯合施壓哈馬斯。
指國際調停人無聯合施壓
以色列高級官員批評，辛瓦爾拖拖拉拉不想達成協議，對加薩地帶人民的苦難不感興趣，只是在等待緊張局勢加劇及進一步升級。以色列又不滿卡塔爾並未驅逐哈馬斯領導人或凍結銀行帳戶，以方仍然未收過哈馬斯對最新釋放人質提議的任何答覆。美國傳媒報道，哈馬斯已經拒絕以色列的提議，並要求巴勒斯坦不受限制返回加薩地帶北部，以色列軍隊必須完全撤出加薩地帶，但以方均拒絕。
美國總統拜登上周五致函埃及和卡塔爾領導人，呼籲他們迫使哈馬斯同意釋放人質協議。白宮國家安全顧問沙利文明天將會見人質家屬，中央情報局局長伯恩斯前往開羅，出席談判討論人質危機。白宮證實，拜登要求以色列總理內塔尼亞胡賦予以方談判代表權力，盡快達成停火協議。
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