紅海德艦停靠吉布提補給彈藥

【本報綜合報道】歐美國家海軍繼續在紅海執行護航防空任務，應對也門叛軍青年運動持續不斷攻擊區內船艦，但經過擊落大量空中來襲目標後，軍艦補給彈藥成為後勤問題。參與行動的德國護衞艦黑森號，近日停靠吉布提並重新填裝防空彈藥。

德國聯邦國防軍上周五表示，執行歐盟護航行動的黑森號，在擊落多架青年運動無人機後，需要補充艦炮炮彈及防空導彈。與例行補給必需品、食水、燃料不同，補給彈藥需要各個層面的高度協調，包括與吉布提當局協調及溝通。黑森號的補給彈藥來自德國境內倉庫，先由貨車運往一個空軍基地，再由運輸機空運飛抵吉布提。

填裝改進型海麻雀導彈 防空彈藥運抵吉布提後，負責境內運輸的民間公司在警方護送下，前往黑森號停靠的碼頭。德國聯邦國防軍表示，黑森號已經全面補充彈藥，繼續在紅海活動。值得留意的是，根據德國聯邦國防軍發布的影片，黑森號垂直發射系統填裝改進型海麻雀導彈，但是官方至今未有通報該艦曾經使用這款防空導彈，在紅海迎擊空中威脅。