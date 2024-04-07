華代表促以執行安理會決議停火

戴兵

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶局勢惡化，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵上周五敦促以色列立即執行聯合國安全理事會決議要求，停止軍事進攻加薩地帶，停止集體懲罰當地民眾，並呼籲對當事方有重要影響的大國為推動決議落實發揮積極作用。他譴責以色列襲擊人道主義車隊，要求停止攻擊人道主義機構及人員。

在聯合國安全理事會巴以問題公開會上，戴兵指出聯合國安全理事會上月25日通過第2728號決議，要求加薩地帶立即停火，但10多天來戰事仍然持續。他強調，聯合國安全理事會所有決議都有約束力，這是《聯合國憲章》規定的義務，也是每個成員國加入聯合國時作出的承諾；中方支持聯合國安全理事會為落實該決議，採取進一步必要行動。

中方支持巴勒斯坦加入聯國 戴兵敦促以色列全面執行國際法院發布的臨時措施命令，立即解除對加薩地帶的封鎖及對人道准入設置的障礙，全面開放拉法及所有陸路過境點，保障人道主義物資快速、充足、安全進入。中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持聯合國安全理事會盡快採取行動，同時倡議召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制訂落實「兩國方案」的時間表和路線圖。