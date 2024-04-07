中東瀕臨 全面戰爭

伊朗或日內猛轟 以色列美國布嚴陣 伊朗革命衞隊上周五聲言，絕不會對以色列上周一空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館，炸死革命衞隊精銳部隊聖城旅要員一事坐視不理。美國傳媒報道，伊朗決定必須直接回應以形成威懾力，很可能本周二或本周三前出手，對以色列目標發動大規模導彈及無人機攻擊。美伊以三國軍隊目前均處於高度戒備狀態，外界憂慮一旦以伊兩國爆發直接衝突，一場全面戰爭將席捲整個中東地區。

在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月突襲前後，以色列一直對位於黎巴嫩、敍利亞的伊朗目標發動定點攻擊，但上周一轟炸通常被視為在衝突受保護的外交建築物；以方否認伊方所言目標有外交地位，指控它是伊朗革命衞隊基地，所以是合法攻擊目標。以色列過去數個月殺死至少18名聖城旅人員，伊朗革命衞隊司令薩拉米上周五表示，「我們勇敢的士兵將懲罰猶太復國主義者政權」，明言不會對敵人的行動不予回應。伊朗官員向美國傳媒透露，伊朗已經下令武裝部隊全面高度戒備。

哈梅內伊擁攻以色列決定權 隸屬於伊朗領導「抵抗軸心」武裝勢力的黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉，上周五表示伊朗的回應可能隨時發生，強調「我們必須準備好應對所有可能性」，聲言「肯定伊朗對大馬士革（大使館）受襲的回應是無可避免地即將來臨」。一旦伊朗計劃發動例如針對以色列的重要攻擊，決定權落在最高精神領袖哈梅內伊手中；美國2020年在伊拉克首都巴格達發動無人機空襲，炸死時任聖城旅指揮官蘇萊曼尼後，伊朗也是在哈梅內伊「開綠燈」後，對美國駐伊拉克的軍事基地發動大規模導彈攻擊。

料齋戒月結束前襲外交設施 美國高級政府官員透露，美方情報顯示伊朗正在制訂報復性的攻擊，包括使用大量自殺式無人機及巡航導彈，目前不知道施襲時間及目標，但一個合乎比例的回應將是攻擊以色列外交設施，並很可能在回教齋戒月結束前採取行動。另一個值得外界關注的未知因素，是伊朗發動攻擊的地點，自殺式無人機及巡航導彈一如以往從伊拉克或敍利亞發射，抑或破天荒從本國領土發射。美國軍方分析員認為，伊朗更有可能親自出手而非透過代理人；以色列國防官員表示，以方分析也得出相同結論。

伊朗總統萊希顧問賈姆希迪上周五表示，伊朗向美國領導人發出訊息，不要被以色列總理內塔尼亞胡拖入他為美國而設的陷阱，又稱美方要求伊方不要攻擊美國設施。美國傳媒報道，美國確實收到伊朗的書面訊息，美國國務院表示美方向伊方發出書面警告作為回應，不要利用以色列襲擊作為攻擊美國人員及設施的藉口。一旦伊朗無視美國警告，美國分別派駐敍利亞及伊拉克的900名及2,500名士兵將是目標。本報綜合報道