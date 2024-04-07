雲南景洪市：嚴禁趁潑水節調戲婦女

【本報綜合報道】雲南省西雙版納傣族自治州的傣歷新年和潑水節活動，本月13日至15日舉行。由於往年潑水節不時發生故意向女性私隱部位射水事件，西雙版納州景洪市委員會宣傳部上周二發布通告，嚴禁民眾以潑水為名侮辱調戲婦女，也不准向執勤民警、工作人員、攝影人員、採訪記者、老弱病殘、孕婦、嬰幼兒潑水。

放高升須提前15天申請 《景洪市潑水節辦公室關於傣歷1386新年節，暨2024年潑水節注意事項的通告》提倡珍惜水源、節約用水、文明潑水，應該按照民族傳統習俗用樹葉或用手輕輕潑灑，以示節日祝福；禁止用髒水、污水及夾帶有石頭、玻璃、泥沙、致癢物的水潑人，也嚴禁堵截過往車輛圍攻潑水、使用高壓水槍噴射潑水，或任何單位、個人使用流動潑水車輛向人群潑水。

此外，在進行放高升、燄火、賽龍舟等危險性較大的活動時，除了有關人員外不得進入禁區。地處飛機航線沿線各鄉鎮在節日期間組織燃放高升、高空禮花等活動，必須提前15天向機場管理機構提出申請，如未經許可嚴禁製售和燃放孔明燈。違規者如勸阻不聽、制止無效將依法處罰，一旦造成人命傷亡或嚴重後果將追究刑事責任。