全國鐵路 回程客流料達1790萬人次

福田站發送人數創5年新高

深圳鐵路上周四至上周五累計到發旅客達124.5萬人次，受台灣地震影響的運輸秩序已經全部恢復正常。上周四清明節當天，深圳鐵路迎來發送客流最高峰，當天到發旅客71.7萬人次，比去年增長51.9%，其中發送43.9萬人次，比去年增長59.7%。福田站發送旅客人數創下近5年來新高，達2.35萬人次，其中跨境往香港西九龍站的旅客達1.72萬人次，佔73.19%。