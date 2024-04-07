全國鐵路 回程客流料達1790萬人次
【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司表示，上周六清明假期最後一天，全國鐵路迎來清明假期回程客流高峰，預計發送旅客1,790萬人次，計劃加開1,163列旅客列車。廣東深圳鐵路上周六至周日加開130多列旅客列車，包括60趟夜間高鐵。
福田站發送人數創5年新高
深圳鐵路上周四至上周五累計到發旅客達124.5萬人次，受台灣地震影響的運輸秩序已經全部恢復正常。上周四清明節當天，深圳鐵路迎來發送客流最高峰，當天到發旅客71.7萬人次，比去年增長51.9%，其中發送43.9萬人次，比去年增長59.7%。福田站發送旅客人數創下近5年來新高，達2.35萬人次，其中跨境往香港西九龍站的旅客達1.72萬人次，佔73.19%。
全國鐵路上周五發送旅客1,330.7萬人次。長三角鐵路上周三至上周五發送旅客965.9萬人，同比增運152萬人，增幅達18.7%；預計上周六發送370萬人次，鐵路部門計劃加開220列旅客列車。
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