清明假出遊量巨 似億人擠滿景區

多地門票早售罄酒店餐廳生意盛 內地清明小長假由上周四開始直至昨天結束，大量民眾趁機出遊，多地不少景區門票提前售罄，連帶酒店及餐廳出現爆滿情況，就連一般博物館亦變得水洩不通，難怪網民質疑「全國景區看起來都像有一億人」。

由上月起，甘肅省天水市旅遊業突然爆紅。甘肅省旅遊廳公布，天水前天一共接待超過34.8萬人次遊客，創出今年新高，其中伏羲廟景區及麥積山景區分別錄得4.2萬人次及1.9萬人次旅客，全市實現旅遊綜合收入達到1.98億元人民幣（約2.14億港元）。傳統景區方面，四川省九寨溝管理局同日公布，當地迎來假期旅遊高峰，全日共接待逾兩萬人次遊客，同比增長376%。

天水區學校設臨時住宿點 受大量旅客前來影響，天水麥積大景區管委會公布，當地上周四及前天門票均已售罄。樂山大佛景區管委會亦公布，上周四下午白天遊山門票已售罄，前天門票更於早上11時前售罄。山東省泰山景區前天更一度發布緊急通告，內容提及當天在園遊客量已達瞬時最大承載量閾值（臨界值），由中午起暫停檢票入園一小時。

因應旅客數量激增，天水多區賓館住宿率均接近爆滿，當地政府推出一系列分流措施，包括免費提供停車位，以及在學校等地設立臨時住宿點。一名網民提到自己凌晨抵達天水，找遍市內所有酒店，卻未能找到休息地方，最終獲民警安排住宿，不忘讚揚「謝謝天水」。

除了住宿問題，內媒亦發現景德鎮多間餐廳上周四出現爆滿情況，其中一間大牌檔兩人桌需等待多達346桌，小桌需等待206桌，中桌則需等待92桌。

來自上海市張女士受訪時稱，她臨時改變主意前往江西省景德鎮旅遊，詎料當地景區及酒店爆滿，數百人正在火車站排隊叫車。

張另提到，位於景德鎮中國陶瓷博物館人流異常密集，大批遊客在網紅展品「無語羅漢」陶瓷雕塑前拍照，人流絡繹不絕。本報綜合報道