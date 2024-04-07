地震預警收服務費 網民質疑不合理

【本報綜合報道】四川成都高新減災研究所開發的應用程式「地震預警」，因向用戶收取每年10元人民幣（約11港元）的服務費，近日遭網民質疑。研究所方面上周三表示，目前收費對象只限於美國蘋果公司產品的系統。

研究所稱僅向美系統收錢 根據「地震預警」介紹，該應用程式能夠在地震發生時提前幾秒到幾十秒預警，並可以在災後上傳避險反饋、災情採集險情等，該程式目前在Android系統顯示的下載量為609萬次。惟網民指出，該程式收費介面訊息顯示，加入會員可以享受優先預警及倒計時報警，支付的會員費將用於支持地震預警、多災種預警、地震預報的研究、研發、服務。由於地震預警是公共服務，網民質疑訊息收費是否合理。

成都高新減災研究所相關人員指出，目前收費僅限於蘋果系統，在其App Store下載確實需要付錢，但Android系統不收費；又稱最早開發的是用於Android系統，後來才開發蘋果系統，收費是因為他們與蘋果達成相關協議。