業主不滿停車費過高 3人遭輾

【本報綜合報道】有福建省網民上周四發布影片，宣稱福州市福清中聯悅融莊小區業主因不滿停車費過高，與小區物業工作人員發生糾紛，期間有人駕車衝撞輾壓業主，導致3人受傷。小區物業工作人員承認此前調整停車費，但衝撞業主的是置業顧問，而非物業工作人員，警方已經介入。

影片顯示，事發上周二，當時現場比較多人，一輛私家車突然啟動，撞向人群並將人員撞倒後離開，現場群眾一片驚叫、多人倒地。影片發布者稱，撞人者為福清中聯悅融莊小區物業工作人員，爭執發生原因是小區調整停車費，業主到場維權。現場停車收費牌顯示，調整後的停車費為產權車位每月70元（人民幣‧下同，約75港元）；臨停車車輛兩小時內免費，隨後每小時收費10元（約10.8港元），每天100元（約108港元）封頂。

物業工作人員稱非其部門 該小區物業工作人員上周四表示，費用調整公告上月發出，本月初實行，確實引發部分業主不滿，事發當天撞人者不是物業工作人員，而是營銷中心的置業顧問，已經被警方帶走。關於停車費用，物業工作人員稱，他們是按照開發商的要求調整。

內地傳媒報道，上周二晚上福清市公安局針對此事通報，稱當天傍晚6時許接報，宏路街道某小區發生物業糾紛，警方迅速出警處置。經查，32歲置業顧問陳×影與部分業主爭執後駕車駛離，導致部分業主受傷。目前，陳×影已經到案，傷者均送醫救治，無生命危險，案件正在辦理。