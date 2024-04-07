維權多年 千億礦權案舉報人跳樓亡

【本報綜合報道】陝西金土地實業有限公司法定代表金宗博多年前，實名舉報青海省商務廳與當地工程集團相互勾結，在涉及青海省千億礦權的案件弄虛作假，此後大批省部、廳局級官員受查。金宗博維權多年，傳出上周三在西安住處墮樓身亡。

數千萬元投資付諸流水 內地傳媒報道，祁連山千億礦權案起始於香港商人李似龍，他2003年在青海省一個估值至少2,000億元（人民幣‧下同，約2,200億港元）的煤田開發遇到資金困難後，將公司股權「一股二賣」，由此引發一場千億礦權糾紛。金宗博是該糾紛的受害者之一，2017年實名舉報青海有部門涉嫌出具虛假紅頭文件，影響經濟糾紛案件的公正判決，並導致價值百億元國有礦產資源流失，引起社會廣泛關注，青海多名官員被問責追責，但金宗博數千萬元投資也付諸流水。

內地傳媒上周五引述金宗博一名好友指出，當事人在住處跳樓，物業人員發現並報警。記者獲得的一份報警回執顯示，金宗博是高墜死亡。金曾經向好友留言稱，如今孤苦伶仃、貧病交加，維權近20年賠光所有。去年冬天，金和弟弟聊天時表示，活着沒甚麼意思，希望把骨灰撒在公園。