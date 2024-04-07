深圳暴雨預警升級 鐵路延誤

【本報綜合報道】廣東省中北部上周五起出現暴雨，多地山洪預警生效，深圳市多區暴雨黃色預警信號升級為橙色。國鐵廣州局管內杭深高鐵、南廣高鐵、貴廣高鐵、京廣線、京九線、廣茂線等線路運輸秩序受一定程度影響，為了確保旅客列車運輸安全，途經上述線路的列車採取限速運行措施，部分列車將出現不同程度延誤。

廣東省氣象部門公布，上周五廣州市從化區呂田鎮累計雨量最大達到225.7毫米，累計降雨量達到大暴雨的地方還包括惠州市龍門縣永漢鎮205.2毫米、清遠市佛岡縣水頭鎮188.6毫米、韶關市新豐縣梅坑鎮174.5毫米、河源市東源縣新回龍鎮166.1毫米。新豐縣西草村上周五發生山泥傾瀉，交通中斷，經全力搶修當日恢復通車。