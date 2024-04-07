廣東7村民掃墓遭雷擊

【本報綜合報道】廣東韶關樂昌市7名村民上周四掃墓時遭遇雷擊受傷，樂昌市有關部門工作人員上周五證實事件，表示傷者均被送往醫院救治。其中一人受傷較嚴重，已經轉院治療，其他人受輕微傷，目前情況穩定。

樂昌市一名村幹部上周四在微信群發布提醒稱，天井崗7人拜山遭遇雷擊，要求各村幹部提醒村民雷雨天盡量不要出門。樂昌市融媒體中心曾經發布預警，上周三至上周六有強降雨，可能伴有大風、小冰雹等強對流天氣。

中央氣象台上周六繼續發布暴雨黃色預警，預計當天至翌日廣東省中部等地部分地區，有100毫米至180毫米大暴雨。

江西風雹 94縣逾35萬人受災 另一方面，江西省多地上月31日起遭受風雹災害，該省防汛抗旱指揮部公布，截至上周五下午兩時半，風雹造成南昌、九江等11個設區市94個縣35.2萬人受災，7人因災死亡，緊急避險疏散2,154人、安置1,702人。農作物受災面積2.57萬公頃、絕收89.17萬公頃，48間房屋倒塌，逾1.4萬間房屋受損，直接經濟損失達4.6億元人民幣（約5億港元）。