600次餘震 斜樓結構變形拆除暫停 花蓮增至13死

台灣花蓮縣對出海域上周三迎來黎克特制7.5級淺層強震，增至13人死亡，1,145人受傷，仍有6人失蹤。強震出現後，當地連日發生破600次餘震，導致縣內嚴重傾斜天王星大樓結構變形，需暫停拆除工程。來自土耳其無人機隊同日抵台，即將投入救援工作。

災害應變中心昨天公布，搜救人員在太魯閣公園砂卡礑步道發現3具遺體，其中一名死者是21歲胡姓女子，餘下兩人身份待查，正尋找其餘6名失蹤者下落。花蓮縣消防局前晚獲悉一名英國籍男子與另一名台籍女子原定前往花蓮旅遊，一直沒有消息，中心昨晨證實兩人正在台北市家中無恙。

地震發生後，太魯閣晶英酒店及西寶國民小學對外交通一度中斷，導致數百人受困。公路局及警方昨天派人護送部分酒店旅客下山，空勤總隊同日出動直升機接載26名小學受傷學生、懷孕教師及受困民眾離開，同時運送物資，如天氣許可會繼續疏散行動。

至於市區方面，花蓮縣昨天凌晨發生餘震，導致兩條支撐天王星大樓鋼樑掉落一條，被迫暫停拆卸行動。台南市結構工程技師公會理事長施忠賢解釋，大樓前面由鋼樑支撐，後面則靠柱子拉住，柱子目前已有損壞且持續變形，會先減輕上面及後面減重，依監測狀況隨時調整。

花東變孤島 修橋需時 針對交通情況，交通部長王國材承認台北捷運環狀線、台九線蘇花路廊及大清水隧道北上清水橋毀損最為嚴重，其中清水橋斷裂導致花東變成孤島。談及搶修需要多久時，他估計情況不太樂觀，預期花東會有一段時間需靠海運接駁。

由上周三至今，多國紛紛表示願意伸出援手。直至昨天傍晚，土耳其無人機隊終於抵台，是唯一參與救災外國團隊，預計今天前往花蓮前進指揮所報到，並且投入搜救工作。被問及為何僅接受土耳其方幫忙時，災害應變中心指揮官林右昌解釋，由於太魯閣地形惡劣，當地無人機設備無法運作，相反「土耳其在無人機使用上有經驗，且擁有特殊專業技術」。

入境處接35港人求助 香港入境事務處（入境處）昨稱，截至同日下午5時，入境處接獲35名港人求助及確認相關港人身處安全地方。求助人中，12人身處太魯閣地區，已全數安全離開受影響區域。本報綜合報道