中泰簽諒解備忘 合作探索太空

【本報綜合報道】中國國家航天局上周五與泰國高等教育科研與創新部，簽署關於探索與和平利用外太空合作的諒解備忘錄及國際月球科研站合作的諒解備忘錄。雙方將成立聯合委員會和聯合工作組，在太空探索、應用、能力建設等領域，通過規劃實施聯合太空項目、科學交流項目和人員培訓計劃、交換數據訊息、聯合組織專題討論會和科學講習班等形式加強合作。