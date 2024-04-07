台美貿易倡議 邁向第二批協定

【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室上周五發布新聞稿，公開美方擬議文本摘要，指出台美21世紀貿易倡議正在朝第二批協定邁進。文本就農業、環境、勞工三大議題提出建議，內容涉及食品安全、環境正義、遠洋勞工權益。

美就農業環境勞工提建議 農業方面，美方提出一系列規定，旨在開放或擴大美國農產品業界進入台灣市場的機會、加強食物安全、促進永續農業生產。美方建議提升農產品進口許可程序及認證要求的透明度，以確保相關資訊清晰傳達給業界。環境方面列舉有助環境保護、應對永續挑戰及氣候變化等規定，包括潔淨能源技術、循環經濟、負責任商業行為等議題。

勞工方面，美方文本要求雙邊在各自勞工法律，採納國際公認的勞權及保護吹哨者的規定，並提出加強勞工招聘費用、相關成本等規定，同時保障遠洋漁工使用WiFi的權利。

文本也包括建立合作機制及解決供應鏈中強迫勞動的問題，展開建設性合作，促進數碼經濟下的勞權及改善遠洋漁船上的工作條件。